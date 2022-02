Tetto della casa in fiamme, i vigili del fuoco di Lazzate salvano il cagnolino di famiglia Squadre del distaccamento sono intervenute giovedì 3 febbraio in serata a Rovellasca in supporto ai vigili del fuoco del comando di Como. Nessun ferito.

Hanno tratto in salvo il cagnolino di famiglia rimasto nella abitazione con il tetto in fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Lazzate intervenuti giovedì 3 febbraio in serata, alle 23.30 circa, nel comune di Rovellasca a supporto delle squadre del comando di Como. Non si sono registrati feriti. Le squadre oltre a spegnere le fiamme hanno tratto in salvo un cagnolino che era all’interno dell’abitazione.

