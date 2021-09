Temporale su Verano Brianza, allagato il centro: 30 centimetri di acqua in via Umberto I

Via Umberto I, in pieno centro a Verano Brianza, allagata

Trenta centimetri d’acqua. Il temporale che ha colpito la Brianza nelle prime ore della mattinata di mercoledì 29 settembre ha mandato sott’acqua la centralissima via Umberto I a Verano Brianza. Non è stato l’unico disagio causato dal maltempo. Si sono registrati allagamenti anche in alcuni tratti di via Mulini, lungo il Lambro, e una colata di fango su via Garibaldi proveniente dal Parco Fontanelle. Infine in via Comasina gli automobilisti più mattinieri hanno dovuto fare lo slalom tra i sacchi di rifiuti che le forti raffiche di vento avevano sparso per tutta la strada.

Per porre rimedio agli allagamenti di via Umberto I, BrianzAcque ha programmato, entro il 2023, la creazione di due vasche volano lungo via San Giuseppe, due punti di raccolta per l’acqua che verrà poi immessa nel sistema gradualmente.

Segnalate infiltrazioni anche nella palestra della scuola media, nell’atrio della scuola materna, nel teatrino della scuola primaria. Allagate alcune cantine anche in via Achille Grandi.

