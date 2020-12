Teatro, Il Veliero torna con il video “Lì sei fuori”: medicina del sorriso davanti al Binario7 (ancora chiuso) Sorpresa della compagnia Il Veliero di Monza che, dopo il festival Lì sei Vero, ha pubblicato il video “Lì sei fuori”, realizzato davantia teatro Binario7 ancora chiuso.

«Da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto». È la posologia per la medicina del sorriso, mai così necessaria, indicata dagli attori della compagnia teatrale monzese “Il Veliero”. Si tratta di una sorpresa che hanno voluto regalare a tutti nel virtuale dopo-festival di “Lì sei vero”, appuntamento che lo scorso novembre è andato in scena con un’edizione “Back to life” dedicata ai video girati ai tempi del primo lockdown.

In questo secondo periodo di restrizioni per la pandemia, è arrivato invece il “Lì Sei Fuori”, con le riprese di un video (videomaker Matteo Brambilla,) con la musica di “Viceversa” di Francesco Gabbani.

Davanti al Binario 7, chiuso come tutti i teatri per le disposizioni governative, le riprese di un palcoscenico-reality per gli attori, guidati da Chicco Roveris e Daniela Longoni, e per altri esponenti dell’associazione. Sorrisi, dietro alle mascherine trasparenti, abbracci simulati ma quanto mai reali: gli attori hanno seguito alla lettera il testo della canzone, con un video capace di “far stare bene”.

Il Veliero Monza presenta:"Lì Sei Fuori. Prove aperte a teatro chiuso." Una piccola sorpresa dopo il Festival "Li' Sei... Pubblicato da Il Veliero Monza su Martedì 1 dicembre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA