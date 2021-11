Tamponi, al drive through di viale Stucchi a Monza bagni inutilizzabili. Una lettrice: «Mi hanno detto di usare le siepi» «Non sono riuscita a utilizzare i bagni, mi hanno detto di andare dove c’erano le siepi»: così una nostra lettrice segnala il grave disservizio al punto tamponi drive through di Monza, lungo viale Stucchi.

Nessun bagno agibile, al loro posto si possono usare---le siepi. È questa la risposta che una nostra lettrice ha ricevuto da uno degli addetti alla sorveglianza impiegato nell’area drive through di viale Stucchi a Monza. La donna ha scritto al nostro giornale per segnalare il disservizio. « Per prima cosa suggerirei di incrementare la segnaletica in quanto l’area dedicata al prelievo risulta poco visibile, infatti l’unica segnalazione si trova all’ingresso - scrive -. Poi, avendo urgenza di usare una toilette (ero il coda da 40 minuti) sono scesa dall’auto e ho attraversato il parcheggio scavalcando le barriere di nastro per avvicinarmi ai servizi. L’addetto alla sorveglianza mi ha impedito di usare la toilette con la motivazione seguente, cito le testuali parole: “La toilette non si può usare perché poi si deve disinfettare, può andare là in fondo dove ci sono quelle siepi”. In effetti avevo immaginato una “sit com” di questo tipo dopo aver seguito il girovagare spaesato di altre tre persone alla ricerca della frasca ideale».

Da qui l’affondo amaro: «Mi chiedo se questo è normale! Forse la redazione del nostro giornale cittadino potrebbe trovare divertente la situazione».

