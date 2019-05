Carate Brianza incidente stradale via Donizzetti (Foto by Edoardo Terraneo)

Tamponamento a Carate Brianza, una donna in ospedale Tamponamento in via Donizetti a Carate Brianza giovedì 30 maggio. La peggio è toccata a una donna che stava svoltando a destra in un cancello.

Potrebbe esserci una disattenzione all’origine del violento tamponamento che ha coinvolto due auto a Carate Brianza. Le cause saranno chiarite dalla polizia locale intervenuta in via Donizetti poco dopo le 12 di giovedì 30 maggio. Una donna di 80 anni che stava rincasando e che si stava accingendo a svoltare a destra è stata colpita da un altro mezzo in arrivo dalla Statale 36. Primi a fermarsi i volontari della Croce Bianca di Giussano di ritorno da un servizio, poi sul posto è arrivata la Croce Bianca di Besana che ha trasportato la signora all’ospedale di Carate Brianza per essere visitata. Per permettere soccorsi e rilievi è stato anche deciso un senso unico alternato.

L’urto ha causato danni, oltre che alle auto, anche al muro e al cancello dell’abitazione.

