Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Take away” di cocaina e marijuana da una finestra di un appartamento a Paderno, dieci arresti Le indagini dei carabinieri della locale tenenza dell’Arma sono scattate dopo segnalazioni di privati cittadini. L’attività di spaccio h24 avveniva con la modalità del take away, i clienti ordinavano a passavano per il ritiro.

Tutto è partito da segnalazioni di privati cittadini su un anomalo via vai nei pressi di un’abitazione, a Paderno Dugnano. Ne è seguita un’articolata attività di indagine, avviata nell’estate scorsa dai militari della Tenenza di Paderno Dugnano che ha portato all’alba di giovedì 7 aprile, nelle province di Milano e Forlì Cesena, all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Cesenatico, custodia in carcere e arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 10 persone, ritenute responsabili – in concorso – di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, cocaina e marijuana.

Attraverso la visione di firmati di telecamere e intercettazioni telefoniche ed ambientali, fli investigatori hanno accertato l’esistenza di un gruppo di soggetti che, utilizzando come base logistica l’abitazione oggetto delle segnalazioni, attraverso una finestra protetta da inferriate che affaccia su strada, conduceva, secondo un’accurata spartizione di compiti e ruoli, un’attività di spaccio h24, con la modalità del take away, con i clienti che, dopo aver ordinato (telefonicamente o “alla finestra”) la sostanza che desideravano, passavano a ritirarla, con la consegna ed il contestuale pagamento che avvenivano con rapidi passaggi di mano attraverso le inferriate.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza è stato operato un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente, e sono state eseguite ulteriori perquisizioni che hanno consentito di rinvenire 10 proiettili calibro 7,65; 180 grammi di marijuana; 220 grammi di hashish; 2 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I soggetti arrestati sono stati tradotti presso le Case Circondariali di Milano San Vittore, Monza e Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari sono stati ristretti nei rispettivi domicili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA