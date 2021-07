Successo per l’open day della scuola di musica di Besana in Brianza Primo vero evento in presenza del 2021, numerosa la partecipazione da parte di giovani, famiglie e non solo per un pomeriggio all’insegna della musica da vivere in totale sicurezza. Per chi aderisce entro fine luglio la quota d’iscrizione è gratuita.

L’open day della scuola di musica Piergiorgio Riva dell’Associazione musicale Santa Cecilia Besana in Brianza, andato in scena domenica 18 luglio nel parco di Villa Filippini, è stato un autentico successo. Tanta partecipazione da parte di giovani, delle famiglie e non soltanto, per un pomeriggio all’insegna della musica da vivere in totale sicurezza.

“È stato un pomeriggio davvero emozionante per l’associazione, di fatto la prima volta che organizziamo qualcosa in questo 2021. Siamo contenti che questa manifestazione sia stata accolta positivamente dalla comunità di Besana, piccoli e grandi hanno avuto la possibilità di conoscere letteralmente da vicino gli strumenti, e noi di tornare a suonare insieme davanti a un pubblico dopo quasi un anno e contribuire ad animare l’estate besanese con un po’ della nostra musica”, ha commentato Maria Carla Riva, presidentessa della banda di Besana.

All’evento era presente anche il direttore della scuola di musica Samuele Rigamonti che ha coordinato il tutto e ha dato informazioni sull’offerta didattica a tutti quelli che hanno colto l’occasione per iscriversi. Per chi si iscrive entro il 30 luglio, la quota d’iscrizione è gratuita. Per informazioni: [email protected].

