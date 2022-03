Successo per le attività giovanili del Cai di Veduggio: 85 ragazzi, il numero più alto Boom di iscrizioni alle attività giovanili del Cai Veduggio. Sono ben 85 i bambini e i ragazzi che hanno scelto il sodalizio guidato da Luigi Sanvito. Come partecipare.

«Quest’anno abbiamo raggiunto il numero più alto dall’inizio di questa esperienza – ha spiegato il presidente Sanvito – Vuol dire che il programma è buono e che forte nei ragazzi è la voglia di fare attività all’aria aperta».

Domenica 20 marzo l’ultima uscita è stata in Valsassina, a San Calimero e al Rifugio Riva. I percorsi scelti erano diversificati per i due gruppi di “Alpinismo giovanile” (dalla quarta elementare in su) e per i “Bimbi in cammino” (dalla prima alla quarta elementare).

«Negli ultimi mesi nuove famiglie si sono unite al nostro gruppo – ha aggiunto Sanvito – Possiamo contare su una ventina di soci che, coordinati da Carlo Cranchi, accompagnano i ragazzi nelle escursioni».

Il programma completo delle attività è disponibile sul sito www.caiveduggio.it. Le iscrizioni alle gite si ricevono nella sede di via Della Valletta il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23 oppure all’indirizzo [email protected].

