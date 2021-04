Strade pulite a Sovico, monito del Comune ai proprietari di cani “Il cane è tuo, ma la strada è di tutti”. Con questo messaggio, l’amministrazione comunale di Sovico invita i proprietari di cani a mantenere pulito il territorio. Un messaggio che segue a tante segnalazioni dei cittadini.

“Il cane è tuo, ma la strada è di tutti”. Con questo messaggio, l’amministrazione comunale di Sovico invita i proprietari di cani a mantenere pulito il territorio. «Questa semplice regola è segno di rispetto per gli altri e per l’ambiente in cui viviamo- ricorda il Comune - e raccogliere le deiezioni del proprio animale, oltre che doveroso sia per ragioni di decoro che di igiene, è un obbligo per il quale sono previste sanzioni per i trasgressori».

Un messaggio di sensibilizzazione che fa seguito anche a diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano come strade e marciapiedi siano troppo spesso sporcate dall’inciviltà di alcuni proprietari dei quattro zampe.

