“Storie in valigia” per bambini alla biblioteca di Desio La biblioteca di Desio va a cercare i suoi bambini online per continuare a leggere insieme anche in periodo di pandemia. Il 20 febbraio (iscrizioni dal 16 febbraio) alle 16 ci sono le Storie in valigia.

Racconti così coinvolgenti da far venire l’acquolina in bocca. Oppure, capaci di far intenerire come un micetto o un pulcino. Per una vita meno grigia, il 20 febbraio (iscrizioni dal 16 febbraio con una telefonata al numero 0362 392317) alle 16 la biblioteca civica di Desio propone Storie in valigia. In compagnia degli attori del teatro del Corvo, i bambini da 3 a 7 anni potranno ascoltare e vedere in streaming (su piattaforma Zoom) un ciclo di letture animate. «Due gli attori in scena: uno interpreterà i racconti, l’altro li mimerà con suoni buffi e sagome di cartone».

E al termine ogni volta un laboratorio creativo dove imparare a costruire un pupazzo di pezza partendo da un vecchio calzino spaiato.

«In un momento di emergenza sanitaria – spiega l’assessore alla Cultura, Cristina Redi – la biblioteca non abbandona i bambini ma continua a cercarli online. Anche davanti allo schermo di un computer è piacevole ritrovare il sorriso di un amico o la battuta felice di un animatore che ti strappa un sorriso. Il desiderio è di essere anche vicini alle famiglie nell’impegno di intrattenere i ragazzi».

Tra le favole, c’è quella tratta dal libro Chi vuole un abbraccio? di Przemysław Wechterowicz: un grande papà orso e suo figlio vogliono dimostrare a tutti la loro gentilezza, girando nel bosco e abbracciano la volpe, il castoro, il lupo, perfino uno spaventato cacciatore. Oppure il gatto pancione, un racconto popolare in cui il gatto di una vecchina, un giorno comincia a mangiare tutto ciò che trova, mettendo su qualche chilo di troppo. Tante avventure, con gli animali sempre protagonisti: come una coppia di orsi che vuol rendere migliore la giornata a tutti coloro che incontrano, o un gatto impertinente che fa i dispetti a tutti.

