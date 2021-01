Statale 36, rinnovo delle barriere: il 25 gennaio chiusura notturna tra Arosio e Giussano Lavori lungo la Valassina: per installare la segnaletica di cantiere (lavori al via dal 26 gennaio) chiusura totale del tratto compreso tra il km 28,5 e il km 24,1 in direzione Milano, dalle 22 di lunedì 25 gennaio fino alle 5 del giorno successivo

Per adeguare le barriere, lavori in vista lungo la Statale 36. Anas ha programmato gli interventi dal 26 gennaio al 30 aprile, tra il km 27 e il km 25 in direzione Milano. Ossia tra Arosio e Giussano.

L’intervento comporta dapprima l’installazione della segnaletica di cantiere. Per consentire l’operazione, ci sarà una chiusura totale del tratto compreso tra il km 28,5 e il km 24,1 in direzione Milano, dalle 22 di lunedì 25 gennaio fino alle 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare sarà deviato lungo la Sp102, con uscita obbligata allo svincolo di Arosio e poi immissione sulla Sp9, per rientrare in statale allo svincolo di Giussano, Erba, Como.

Il cantiere inizierà alle 5 di martedì 26. Per consentire l’esecuzione dei lavori verrà istituito un restringimento di carreggiata, nel tratto in questione, fino alle 16 del 30 aprile.

”Durante lo svolgimento dei lavori e nell’ambito delle aree di cantiere il limite di velocità massima di 50 km/h e sarà istituito il divieto di sorpasso - comunica Anas -. I lavori potranno, eventualmente, comportare la chiusura temporanea della sola corsia di marcia a seconda delle esigenze dei lavori, restando sempre agibile l’altra corsia di marcia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA