Statale 36, incidente a Verano: grave un motociclista

È stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Monza il motociclista di 58 anni ferito in un incidente sulla Statale 36, all’altezza di Verano Brianza in direzione nord. È successo nel pomeriggio del 24 gennaio, l’allarme è scattato alle 16.45. Sul posto l’ambulanza e anche l’elisoccorso, atterrato all’esterno della superstrada. Due pattuglie della polizia stradale di Seregno sono intervenute per ricostruire la dinamica e per governare il traffico, che si è allungato in coda. Per i soccorsi infatti le auto sono state fatte scorrere su una corsia.

L’incidente ha coinvolto la moto e un’auto, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Statale 36 incidente Carate-Verano dir nord

(Foto by Edoardo Terraneo)

