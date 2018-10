Statale 36: alle 17.22 di due anni fa crollava il ponte di Annone Alle 17.22 di due anni fa, 28 ottobre 2016, crollava il ponte di Annone della Statale 36, allo svincolo tra Annone Brianza a Suello. Il crollo, tragico, mentre transitava un camion , causò il decesso di Claudio Bertini, 68enne di Civate al volante di una Audi A3, schiacciata dal cemento armato. I lavori per realizzare il nuovo ponte sono in pieno corso e dovrebbero concludersi entro la metà del 2019.

Alle 17.22 di due anni fa 28 ottobre 2016, crollava il ponte di Annone della Statale 36, allo svincolo tra Annone Brianza a Suello. Il crollo, tragico, mentre transitava un camion, causò il decesso di Claudio Bertini, 68enne di Civate al volante di una Audi A3, schiacciata dal cemento armato. Miracolosamente salvi l’autista del mezzo pesante e una famiglia di Mandello, precipitata. Come loro un altro automobilista, residente ad Albavilla, rimasto con l’auto in bilico sul viadotto. Un altro ancora, che viaggiava in direzione Milano, aveva sterzato appena in tempo sulla destra evitando il peggio visto che la sua vettura era rimasta solo parzialmente schiacciata dal camion.

La ricostruzione del nuovo viadotto sta procedendo spedita; dovrebbe essere pronto entro la metà del 2019, composto da una campata unica di 44 metri in acciaio ad alta resistenza con un percorso ciclopedonale. Al lavoro un raggruppamento di imprese di Potenza per importo di 1,6 milioni di euro rispetto alla base d’asta di 1,97 milioni.

Tre al momento gli indagati dell’inchiesta giudiziaria, un dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Lecco, il suo vice, e il capo del centro manutenzione Anas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA