Star wars dal vivo al parco di Monza: un giorno di combattimenti tra Jed e Sith Un giorno di combattimenti e lezioni di spada laser al parco di Monza, a Villa Mirabello, in occasione della mostra “Star wars is back!”: succede domenica 27 maggio.

Le spade laser sono una tentazione per chiunque abbia visto almeno una volta un capitolo di Star wars e c’è chi ha ceduto alla tentazione di diventare un maestro Jedi (o Sith): domenica 27 maggio per tutto il giorno villa Mirabello nel parco di Monza sarà lo scenario di combattimenti di spada in occasione della mostra di Lego Star wars. Dalle 10.30 alle 18 gli specialisti di Ludosport Milano si sfideranno con prove di Light Saber Combat Sportivo, un insieme di diverse discipline schermistiche ad arma singola o a due spade corte.

In più si terrano anche lezioni per apprendere le tecniche di quest’arte e sentirsi dei veri Jedi. “LudoSport prende vita a Milano, in Italia, dal lavoro e dalla passione di tre amici che uniscono le loro competenze e creano un nuovo sport di combattimento che utilizza un’arma iconica: una spada con una lama di pura energia. Creano un sistema di diverse forme di combattimento armato, progressive in complessità e ricercatezza”.

L’occasione anche per visitare la mostra dentro il Mirabello, organizzata da LAB Literally Addicted to Bricks con Vidi, che propone fino al 30 settembre i diorami di diverse scene dei film di Guerre stellari raccolte sotto il titolo ““Star Wars is back!”: in tutto sono oltre composti da un milione di mattoncini e abitati da più di duemila minifigure.

Parco di Monza - Villa Mirabello (viale Mirabello, 10)

29 marzo - 30 settembre 2018

Orari

Venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle 10,30 alle 19,30

(La biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti

Intero 8 euro

Ridotto 6 euro (over 65, ragazzi 12 – 18, convenzioni speciali)

Ridotto bambini 4 – 12 anni 4 euro

Bambini 0-4 anni gratuito

Ridotto famiglia (2 interi + 2 bambini oppure 2 interi + 1 ridotto) euro 20,00

Apertura feriale per gruppi solo su prenotazione

