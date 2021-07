Stanziati i fondi per la riqualificazione dei Navigli lombardi, 3 milioni per il tratto da Cornate d’Adda a Paderno E 150mila euro subito per la pulizia e la messa in sicurezza come richiesto dai sindaco Colombo (Cornate) e Torchio (Paderno). Il piano quinquennale di riqualificazione dei Navigli lombardi prevede lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di 5.138.000 euro.

Regione Lombardia stanzia 5.138.000 per finanziare un piano quinquennale di riqualificazione dei Navigli Lombardi: tra le opere inserite nel piano anche il tratto tra Paderno e Cornate d’Adda

In piano era stato presentato ufficialmente nelle scorse settimane e ora con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, arriva anche lo stanziamento dei fondi.

Di questa somma 3.200.000 euro andranno per il rifacimento di tratti spondali e strutture per la navigazione, ripristino e messa in sicurezza dei percorsi lungo le alzaie dei Naviglio Grande e di Paderno.

“Si prevede di realizzare un complesso di interventi mirati a incrementare il grado di sicurezza - si legge nella nota della Regione - anche attraverso la realizzazione di opere che interessano le sponde dei canali su cui insistono i percorsi fruitivi e di servizio lungo il sistema dei Navigli Grande e di Paderno, nonché la predisposizione di adeguati dispositivi per la fruizione in sicurezza dei percorsi stessi realizzati lungo le alzaie (segnaletica di preavviso/pericolo, parapetti e balaustre, adeguamento del calibro e del fondo stradale, ove necessario, rallentatori). Gli interventi riguarderanno tutta l’asta del Naviglio Grande da Robecchetto con Induno a Milano e del Naviglio di Paderno a Cornate d’Adda e Paderno d’Adda”.

“Mettiamo in campo investimenti importanti – commenta l’assessore Terzi – per riqualificare e valorizzare un patrimonio unico come quello dei Navigli Lombardi. Finanziamo il piano di interventi infrastrutturali 2021-2025 proposto dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi: dal consolidamento delle sponde alla realizzazione di manufatti, dalla messa in sicurezza delle conche di navigazione al ripristino dei percorsi ciclopedonali lungo le alzaie, solo per fare alcuni esempi. In questo modo favoriamo la fruizione dei canali per le diverse finalità: navigazione, agricoltura, turismo”.

Non è questa la sola novità. Proprio durante l’incontro di presentazione i sindaci di Cornate d’Adda, Giuseppe Colombo, e di Paderno, Gianpaolo Torchio, avevano fatto richiesta di interventi più immediati per la pulizia e la messa in sicurezza del Naviglio.

Lunedì 5 luglio l’assessore regionale Alessandro Corbetta ha annunciato lo stanziamento di 150 mila euro a tal scopo: “Le richieste fatte dai sindaci dei due Comuni sono state subito accolte e messe in atto dalla Regione, a dimostrazione dell’attenzione e della visione che la Giunta Fontana ha nei confronti del sistema dei Navigli e in particolare di questo tratto. Per il tratto di Naviglio tra Paderno e Cornate d’Adda, il finanziamento è di circa 150mila euro e servirà per un importante intervento di manutenzione, finalizzato a pulire e interrompere l’invasione della vegetazione che rischia di compromettere il fondo e le sponde del manufatto”.

