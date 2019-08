Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sta svaligiando una casa ma arrivano i carabinieri: ladro si lancia nel vuoto a Vedano Stava svaligiando un appartamento al secondo piano di un condominio a Vedano al Lambro ma, quando ha visto i militari, non ha esitato a gettarsi dal balcone: nella rovinosa caduta ha riportato fratture multiple agli arti inferiori e al bacino.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato, la notte scorsa, un 31enne georgiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che, colto sul fatto mentre stava compiendo un furto in abitazione insieme a un complice, nel tentativo di sfuggire alla cattura si lanciava da un balcone posto al secondo piano di un condominio di Vedano al Lambro, all’interno del quale era intento poco prima a scassinare una cassaforte. Il ladro è stato prontamente soccorso dagli stessi militari che, allertato il 118, si sono adoperati perché fosse trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ancora ricoverato ma fuori pericolo. È comunque piantonato a vista dai carabinieri. Il malfattore, a causa dell’insano gesto, ha riportato fratture multiple agli arti inferiori e al bacino. Il complice, rimasto ignoto, è riuscito a darsi alla fuga. Aveva 500 euro in contanti, probabilmente il bottino raccimolato quella notte.

