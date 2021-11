Spunta il Bosco dei nuovi nati a Cavenago: per ora piantati due alberi Sorgerà nell’area verde tra piazza Europa e il ponte di via Don Sturzo e si arricchirà di volta in volta con un esemplare di albero per ogni annata.

Si è tenuta sabato 20 l’inaugurazione del Bosco dei nuovi nati di Cavenago. Il bosco sorgerà nell’area verde tra piazza Europa e il ponte di via Don Sturzo e si arricchirà di volta in volta con un esemplare di albero per ogni annata. Quest’anno ne sono stati messi a dimora due, per i nati nel 2020 e nel 2021.

«Un sentito ringraziamento alle famiglie che hanno partecipato numerose all’iniziativa ed ai veri protagonisti della giornata: I giovani Cavenaghesi anni 2019/2020 - il messaggio dell’amministrazione comunale -. Il nuovo Bosco in città è un dono a loro ed è compito di tutta la cittadinanza, di generazione in generazione, preservare questo luogo».

