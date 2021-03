Sport, prove tecniche di fusione tra Csd Colnaghese e Usd Cornatese Le due società storiche presto potrebbero parlare all’unisono. Sono infatti stati avviati i discorsi per la fusione. La Cornatese: «Avrà lo scopo, oltre che fornire una maggiore offerta sportiva, di porre più attenzione alle necessità dei propri iscritti».

Csd Colnaghese e Usd Cornatese, due società storiche che presto potrebbero parlare all’unisono. Sono infatti stati avviati i discorsi per la fusione delle due compagini sportive.

Per fare chiarezza sullo stato della trattativa nella giornata di mercoledì 18 marzo la Cornatese ha diramato un comunicato ufficiale: “La scelta di un’unione delle due realtà avrà lo scopo, oltre che fornire una maggiore offerta sportiva, di porre più attenzione alle necessità dei propri iscritti - si legge -. Tale scelta è stata voluta dai soci di entrambe le associazioni i quali sono gli unici a deliberare tale operazione. Si rammenta inoltre che entrambe le associazioni svolgono la propria attività non a scopo di lucro e che l’attività dei soci è quella di spendere il proprio tempo libero in modo totalmente gratuito, al fine di dare un’alternativa sportiva ma soprattutto educativa ai bambini, ragazzi e adolescenti del comune e dei comuni limitrofi oltre che, in taluni casi, di sovvenzionare economicamente le associazioni stesse. I soci saranno grati a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, sia economico che in termini di tempo, per far si che il progetto prefissato possa riuscire nel suo intento e perdurare nel tempo”.

