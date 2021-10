Spettacolo foliage: Instagram Photo Contest del Parco della Reggia di Monza e dei Giardini Reali Le fotografie potranno essere pubblicate fino al 21 novembre. Una commissione sceglierà le tre più belle, in palio biglietti di ingresso al complesso monumentale.

Al via da sabato 30 ottobre, fino al 21 novembre l’Instagram Photo Contest del Parco della Reggia di Monza e dei Giardini Reali per catturare il meraviglioso foliage del polmone verde brianzolo. Come nei più importanti parchi metropolitani del mondo, vedi Central Park di New York, sono già numerose le fotocamere in azione per immortalare le foglie che cambiano colore. Il consorzio che gestiste il Parco e i Giardini Reali di Monza con l’ Instagram Photo Contest, invita i visitatori del parco a rifarsi gli occhi con lo spettacolo della natura e a promuovere l’immagine del complesso monumentale.

Il concorso è aperto a tutti (tranne agli studi fotografici professionali) quelli che abbiano un profilo Instagram: dovranno taggare il profilo Instagram della Reggia di Monza e inserire gli hashtag #ReggiadiMonza e #FoliageinReggia. Non ci sono limiti al numero di foto pubblicabili.

Le tre più belle - per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, creatività e capacità di catturare la caducità della natura durante il periodo del foliage - saranno scelte da una commissione giudicatrice. In palio biglietti di ingresso al complesso monumentale.

