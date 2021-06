Speciale “Non ho l’età - Estate” in edicola con il Cittadino di giovedì 1 e sabato 3 luglio 2021 L’inserto dedicato agli over 65 e all’estate: consigli e suggerimenti di salute, sport, cucina, tempo libero e anche lettura con un’intervista allo scrittore Andrea Vitali. Con il Cittadino di giovedì 1 e sabato 3 luglio 2021, anche nell’edizione digitale.

Invecchiare bene per invecchiare meno. Quali sono le regole d’oro per provare a restare in forma, nel fisico e nella mente, anche con l’età che avanza? Se ne parla nello speciale “Non ho l’età - Estate”, a cura della redazione e in edicola con Il Cittadino di giovedì 1 luglio e di sabato 3 luglio (anche digitale).

Tra i temi suggerimenti sullo sport e il movimento, su come praticarli nel verde vicino a casa o con itinerari da fare in giornata, tra arte e natura. L’attività sportiva ritarda l’invecchiamento del corpo e può contribuire a mantenere attiva la mente. Basta una bella passeggiata.

Ma c’è anche la possibilità di dedicarsi a un hobby, ad esempio la cucina. Meglio ancora se con verdure coltivate nell’orto di casa o sul balcone.

In edicola anche i consigli dell’esperto per non sbagliare nel coltivare e per sforzarsi un po’ meno, con la proposta di un orto da fare in piedi, con poca acqua e poco sforzo per portare in tavola ottime verdure. E poi ricette gustose e facili.

Infine c’è un’attività che fa sempre bene, la lettura. È lo scrittore Andrea Vitali a dare qualche suggerimento per tutta l’estate. Proposte che in fondo possono essere utili anche agli under 65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA