Spaccia cocaina nascondendola negli accendini: arrestato La polizia di Stato ha arrestato a Monza un uomo di 53 anni per spaccio di droga: nascondeva le dosi di cocaina negli accendini vuoti.

Avrebbe utilizzato particolari accendini per nascondere dosi di cocaina. Ne hanno trovate otto, gli agenti della Squadra Mobile di Monza, per un peso lordo di 3,5 grammi, nel corso di una perquisizione avvenuta lunedì 10 gennaio nei pressi di via Buonarroti, nei confronti di un 53enne italiano residente a Monza, arrestato per spaccio.

L’uomo, già noto per reati specifici, è stato notato da una pattuglia in transito mentre parlava con fare sospetto al cellulare. Poco dopo è stato raggiunto da una donna che si è affiancata al finestrino dell’auto, lato passeggero, e poi si è subito allontanata.

Fermata poco dopo è stata trovata in possesso di due involucri di cellophane chiusi con nastro isolante nero con mezzo grammo di cocaina in ognuno. Lo stesso confezionamento delle otto dosi trovate nell’accendino del 53enne, fermato poco dopo da altro personale della Mobile.

Altri due accendini del medesimo tipo sono stati rinvenuti nella abitazione dell’uomo insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto il 53enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

