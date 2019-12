Sovico, rifiuti di ogni genere abbandonati all’area Self: annunciate multe, condanna unanime Importante abbandono di rifiuti all’esterno dell’area Self di Sovico nei giorni a cavallo di Natale. L’area comunale è videosorvegliata, annunciate multe salate. Condanna unanime in paese.

Mobili, latte di vernice, cartoni. Ma anche giocattoli, tappeti, infissi e pezzi di arredamento. È l’ammasso di rifiuti abbandonati e accatastati nei giorni a cavallo di Natale all’esterno dell’area Self di Sovico. Qualcuno, forse, ha effettuato lavori di ristrutturazione edili liberandosi poi di tutto senza ritegno. Il gruppo di maggioranza, “Centrodestra Sovico”, denuncia lo scempio e annuncia sanzioni. Le festività natalizie offrono un’immagine decisamente pessima per colpa di alcuni incivili che potrebbero però essere presto identificati. L’area comunale è infatti sorvegliata da telecamere e coloro che al momento risultano ignoti potrebbero a breve avere un volto ed essere raggiunti da adeguati provvedimenti. La condanna in paese è unanime, l’amministrazione comunale promette di non voler farla passare liscia ai responsabili di un gesto così incivile. L’area Self di viale Brianza, a Sovico, non è nuova a episodi di abbandoni indiscriminati di rifiuti, ma quest’ultimo lascia davvero esterrefatti per la quantità di materiale sversato sul posto.

