Sovico vigili del fuoco per smottamento via Molino Bassi (Foto by Edoardo Terraneo)

Sovico, frana un terreno privato nei boschi: soccorsi e forze dell’ordine in via Molino Bassi Soccorsi e forze dell’ordine nel pomeriggio di lunedì a Sovico per lo smottamento di una scarpata in terreno privato che ha coinvolto anche una abitazione.

Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e tecnici comunali sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì a Sovico per lo smottamento di un terreno privato che ha coinvolto un’abitazione. È successo il 15 giugno poco dopo le 17 in via Molino Bassi, l’allarme è scattato in concomitanza con un temporale breve ma piuttosto intenso che può aver avuto un ruolo nella frana.

I vigili del fuoco sul posto con le squadre di Lissone e Seregno e i soccorsi hanno provveduto a un primo intervento. Con un’ordinanza dopo il sopralluogo il Comune di Sovico chiede alla proprietà la messa in sicurezza della scarpata boschiva per evitare che ulteriori precipitazioni possano mettere in pericolo le abitazioni vicine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA