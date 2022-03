Sovico e Albiate in lutto per Mario Zappa, il “cuoco della Formula 1” Titolare del “Bar Vittorio” a Sovico e poi affermato cuoco del ristorante “Zappa” ad Albiate, entrambe portate avanti con la moglie Adriana, è scomparso a 91 anni.

Con la sua attività ha segnato un arco della storia più feconda della ristorazione, facendosi apprezzare anche dalla clientela straniera per la quale il suo ristorante è stato un punto fisso in Brianza tra il 1971 ed il 1998. Lunedì 14 marzo, a 91 anni è scomparso Mario Zappa, titolare del “Bar Vittorio” a Sovico e poi affermato cuoco del ristorante “Zappa” ad Albiate, entrambe portate avanti con la moglie Adriana.

Nativo di Triuggio, ha conosciuto Adriana, sovicese, proprio al “Bar Vittorio”; un amore dal quale sono nati tre figli, Graziella, Andrea e Giulio, quest’ultimo oggi è un pianista di fama internazionale. L’amore per la famiglia e la passione per la cucina si sono miscelati nella vita di Mario Zappa come ingredienti perfetti lungo un cammino “tra casa e bottega”. Zappa ha contrassegnato un’epoca serena e florida die due paesi: nella trattoria sovicese ha coltivato esperienza, ma è col ristorante “Zappa”, aperto nel 1971 ad Albiate, che la passione va al servizio di un’attività che per 27 anni è stata un indirizzo di riferimento di sportivi, imprenditori, famiglie.

La cucina di Zappa si esalta sia nelle occasioni speciali, come la Formula 1, sia negli appuntamenti conviviali tradizionali. Mario ed Adriana si districano nei ruoli di genitori e ristoratori. «Il nostro amore è durato 60 anni - ricorda la moglie -abbiamo cresciuto tre figli e portato avanti il ristorante in anni fortunati. I ricordi sono tanti: in occasione del GP di Monza passavano piloti e giornalisti. Una curiosità? Il pilota Jacky Ickx veniva in cucina e si mangiava i ravioli crudi- racconta -oppure quando c’era il Salone del Mobile ed arrivavano clienti da tutta Italia». Un’arte culinaria, quella di Mario Zappa, riconosciuta negli anni ’80 anche da un diploma di benemerenza dell’Accademia della Cucina Italiana fondata da Orio Vergani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA