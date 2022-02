“Sono una brutta persona ma una fantastica scimmia”: spettacolo rinviato a Besana in Brianza Besana in Brianza, rinviato lo spettacolo “Sono una brutta persona ma una fantastica scimmia”.

«Abbiamo aspettato fino all’ultimo sperando che la situazione migliorasse ma purtroppo non è stato così. Con rammarico abbiamo dunque deciso, in accordo con il teatro Edelweiss di Besana Brianza, di rimandare lo spettacolo teatrale “Sono una brutta persona ma una fantastica scimmia”, di e con Mary Sarnataro, del programma televisivo Le Iene». Così, in una nota, Sabrina e Bruno di Operazione artisti hanno annunciato il rinvio della rappresentazione, inizialmente calendarizzata per questo fine settimana. Lo spettacolo è stato riprogrammato a sabato 7 maggio alle 21.00. “Per chi vorrà, vi aspettiamo a maggio al teatro Edelweiss con Mary Sarnataro per una serata spensierata ed esilarante”, conclude la nota.

