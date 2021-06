“Solidarietà in movimento” agli Artigianelli di Monza grazie a Provincia e imprese Si chiama “Solidarietà in movimento” il progetto degli Artigianelli di Monza sostenuto da Provincia e imprese per dotare l’istituto di un nuovo mezzo di trasporto.

Lo hanno chiamato “Solidarietà in movimento” il progetto sostenuto dalla Provincia di Monza e Brianza e proposto dalla cooperativa Astra di Cusano Milanino, che destinerà un automezzo ai ragazzi dell’istituto Artigianelli di Monza.

L’iniziativa prevede l’utilizzo di un automezzo in comodato d’uso per quattro anni, che consentirà il trasporto dei ragazzi che frequentano l’istituto pavoniano, e che ad oggi sono circa un centinaio. A lanciare l’iniziativa è stata la cooperativa Astra che da tempo si occupa di mobilità e trasporto di persone disabili e svantaggiate.

«Il mezzo viaggerà quotidianamente non solo a Monza ma su tutte le strade della provincia – ha spiegato padre Dario Dell’Era, superiore dell’istituto Artigianelli -. Questo mezzo sarà utilizzato per l’accompagnamento dei ragazzi nel tragitto casa – scuola – centro e ritorno ma anche per tutte le attività ludiche e formative proposte dal nostro istituto e per eventuali accompagnamenti verso strutture sanitarie o per visite mediche».

Un progetto che è anche un appello alla solidarietà. «Vista l’importanza di questo intervento la Provincia ha voluto sostenere l’iniziativa ma saranno coinvolte anche le aziende del territorio che vorranno sostenerla. Ringrazio la cooperativa Astra che ha lanciato questo progetto che consentirà all’istituto Artigianelli di offrire un nuovo e importante servizio sociale», ha concluso padre Dell’Era.

