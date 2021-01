Solidarietà di Fratelli d’Italia alla pizzeria di Arcore multata I militanti arcoresi del partito, sostenitori provinciali, il consigliere regionale Federico Romani e la consigliera monzese Marianna Gaspero hanno incontrato i titolari e acquistato pizza d’asporto. Tappa anche a La Camilla di Concorezzo.

Manifestazione di solidarietà ai ristoratori in crisi: oggi Fratelli d’Italia ha acquistato pizza d’asporto presso la Pizzeria Roxy di Arcore, multata per aver aperto al pubblico venerdì 15 gennaio. La dimostrazione è andata in scena all’ora di pranzo davanti alla Pizzeria Roxy di Arcore che aveva servito la cena a una ventina di clienti, venerdì della scorsa settimana, per contestare le chiusure imposte dai dpcm.

I militanti arcoresi del partito, sostenitori provinciali, il consigliere regionale Federico Romani e la consigliera monzese Marianna Gaspero hanno incontrato i titolari Annamaria Campari e Hany Ayoub, esprimendo solidarietà. Tra i presenti anche un avvocato arcorese che supporterà i ristoratori nel ricorso che hanno deciso di presentare contro al multa siglata dai carabinieri per l’apertura non autorizzata del 15 gennaio. «Abbiamo cinque dipendenti -ha detto il ristoratore- quel poco che entra lo divido con loro perchè la cassa integrazione non arriva. Ma ormai ho finito tutto».

«Siamo convinti ci siano i margini per considerare l’ingresso nella zona gialla -ha detto Romani- e comunque per fare riaprire le attività di bar e ristorazione nel rispetto delle normative di sicurezza come mascherina e distanziamento». La manifestazione di Fratelli d’Italia ha interessato anche l’agriturismo La Camilla di Concorezzo, altra attività che lo scorso fine settimana ha servito a tavola alcuni clienti.

