Arcore, pizzeria aperta contro il dpcm: multati locale e clienti Multa per il locale e per i venti clienti che venerdì sera si sono trovati a cena ad Arcore, alla pizzeria Roxy che ha aperto a cena nonostante le restrizioni del dpcm in vigore come azione dimostrativa nell’ambito di una manifestazione nazionale organizzata proprio per il 15 gennaio.

I carabinieri della Compagnia di Monza sono intervenuti intorno alle 20 trovando nel locale venti clienti seduti ai tavoli oltre al personale in servizio. I militari hanno prima identificato i presenti e poi hanno atteso con pazienza il termine delle consumazioni prima di invitare tutti a tornare a casa, con una multa in arrivo per aver violato le norme anti covid.

Quello di Arcore risulta essere l’unico caso sul territorio. La protesta dei ristoratori è montata attraverso facebook con lo scopo di attirare l’attenzione su un settore in grande difficoltà per le chiusure e le limitazioni imposte dai dpcm per contenere la diffusione del virus, soprattutto dalla seconda ondata di novembre a oggi.

Sono stati molti però i titolari di attività che non hanno aderito proprio per non incorrere in sanzioni.

