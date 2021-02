Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Alcuni viaggiatori in attesa di salire su un bus

Soldi al trasporto pubblico: i fondi statali e regionali per le Agenzie della Lombardia Regione Lombardia ha stanziato 629.546.617 euro per garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale nel corso del 2021. Ecco la ripartizione per le singole Agenzie del Tpl.

Regione Lombardia ha stanziato 629.546.617 euro per garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale (bus, tram, metro e quanto di competenza delle Agenzie del Tpl). Di questi, per il 2021, 406.357.166 euro derivano dal Fondo nazionale trasporti mentre 218.189.451 euro da risorse regionali. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento include anche cinque milioni di euro di risorse regionali sul 2023 per le aree montane e a domanda debole.

«I destinatari dei finanziamenti - commenta l’assessore Terzi - sono le Agenzie del Tpl che hanno la competenza per la programmazione del servizio. Da parte nostra confermiamo l’impegno per il trasporto pubblico locale: siamo la Regione che più di ogni altra finanzia il Tpl integrando le risorse che provengono del Fnt».

«Con questa delibera - prosegue l’assessore - garantiamo l’erogazione di 218,1 milioni di euro di risorse regionali: in questo modo le Agenzie del Tpl posso disporre di fondi importanti per garantire i servizi, in attesa che vengano concretamente erogate dal Governo alle Regioni le risorse statali del Fnt». Di seguito, le ripartizioni territoriali:

Agenzia Tpl Bergamo: 48.721.707 euro (di cui 17.021.247 euro di risorse regionali).

Agenzia Tpl Brescia: 56.304.694 euro (di cui 19.670.413 euro di risorse regionali).

Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: 62.623.056 euro (di cui 21.877.774 euro di risorse regionali).

Agenzia Tpl città metropolitana di Milano-Monza-Lodi-Pavia: 415.995.739 euro (di cui 145.330.835 euro di risorse regionali).

Agenzia Tpl Cremona-Mantova: 32.662.383 euro (di cui 11.410.817 euro di risorse regionali).

Agenzia Tpl Sondrio: 8.239.036 euro (di cui 2.878.361 euro di risorse regionali).

