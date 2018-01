Soccorsa dalla Stradale in Valassina: Chiara, Edoardo e il poliziotto Giuseppe sulla pagina facebook Agente Lisa La storia era stata raccontata dal CittadinoMb all’inizio di gennaio: domenica mattina il salvataggio di una donna incinta sulla Valassina da parte di due agenti della Stradale di Seregno e il ringraziamento della donna sono stati raccontati da Agente Lisa, la pagina ufficiale della Polizia di Stato su Facebook.

Una notizia accompagnata da un tale clamore, soprattutto su Facebook, da arrivare sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato. E così il salvataggio di una donna incinta ad opera di due agenti della Stradale di Seregno, raccontato dal CittadinoMb all’inizio di gennaio (VAI), nella mattina di domenica 14 gennaio, è stato pubblicato sulla pagina Agente Lisa, il profilo facebook con cui la Polizia informa di operazioni e attività sul territorio nazionale. Un bel riconoscimento per i poliziotti coinvolti.

La storia era iniziata a ottobre 2017 quando Chiara Muscarà, 28 anni e incinta al nono mese, era rimasta coinvolta in un incidente in auto nel tunnel di Monza della Statale 36. Tanta paura per lei e ansia per il bambino; poi l’arrivo della pattuglia con l’assistente capo Giuseppe Reale che l’aveva assistita e tranquillizzata. Edoardo era poi nato tre giorni dopo, comunque un po’ in anticipo sul termine. Durante le feste di Natale la giovane mamma ha voluto ringraziare il poliziotto e al comando di Seregno si è fatta naturalmente accompagnare dal piccolino di tre mesi.

La notizia a inizio gennaio era stata apprezzata sulla pagina facebook del CittadinoMb: aveva raggiunto più di 13mila persone con oltre 130 reazioni e 800 clic sul post.

