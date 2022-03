Skate park a Lissone: divertimento su rotelle a due passi dall’Europa Unita Sorgerà in via Perosi: il primo in città, sarà in una porzione di terreno situata nelle immediate vicinanze della pista ciclopedonale di viale della Repubblica e dell’Istituto Superiore “Europa Unita”.

Affidati i lavori di realizzazione di uno skatepark a Lissone. Sarà la ditta Ico di Oglialoro Srl di Parabiago (che si è aggiudicata la procedura negoziata per un importo complessivo di 159.259 iva esclusa, oltre 5.376,74 iva esclusa quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso) ad occuparsi dei lavori di sistemazione del contesto urbano 2.01 del Contratto di Quartiere di via Di Vittorio, nel specifico del lotto che riguarda la realizzazione di uno skatepark in via Perosi, il primo in città. L’opera sorgerà in una porzione di terreno situata nelle immediate vicinanze della pista ciclopedonale di viale della Repubblica e dell’Istituto Superiore “Europa Unita”.

A supportare il progetto sarà anche il gruppo “Noi, Mamme di Lissone” che contribuirà con una propria donazione a rendere possibile la realizzazione dell’intervento; il gruppo è già stato coinvolto in fase di progettazione dall’amministrazione comunale e la partnership proseguirà anche nella fase di realizzazione e di apertura dell’impianto. Il progetto, come detto, prevede la costruzione di uno skatepark di ultima generazione: uno spazio specificatamente destinato alla pratica di questa disciplina e progettato per essere inclusivo.

Non è previsto l’utilizzo di recinzioni o barriere, e l’intera struttura verrà integrata nello spazio urbano e nel verde, dando così a chiunque la possibilità di accedervi e divertirsi in totale sicurezza. Rampe, elementi removibili ed altri naturali andranno a caratterizzare uno spazio unico in città: la struttura sarà realizzata in cemento colorato per favorire lo scorrere delle rotelle, mentre le sistemazioni del contesto faranno uso di materiali naturali (gabbioni di rocce naturali) con un accurato uso del verde di progetto ad integrazione di quello esistente. Aggiudicati i lavori, il cantiere prenderà il via a breve e dovrebbe concludersi entro l’estate, con una durata prevista di circa 120 giorni.

