Sintomi di Covid: Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Il presidente dell’Ac Monza dopo essere risultato positivo al Covid e asintomatico, ha mostrato sintomi: ricoverato in via precauzionale al San Raffaele.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano in via precauzionale a pochi giorni dalla conferma dell’infezione da Covid. La notizia nella mattinata di venerdì 4 settembre. L’ex premier e presidente dell’Ac Monza , 84 anni, nei giorni scorsi era risultato positivo e con lui molte persone dell’entourage che si trovavano in Sardegna, a Villa Certosa. Le prime informazioni di con che è ricovero è successo alla comparsa di alcuni sintomi - inizialmente era asintomatico - in un quadro che “non desta preoccupazione”. Giovedì 3 settembre la sua squadra, l’Ac Monza, ha pubblicato un post augurandogli un rapida guarigione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA