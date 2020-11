Sicurezza: 44 carabinieri in più in provincia, otto ad Arcore, Brugherio e Biassono

Si tratta di una parte dei 582 ragazzi e ragazze che hanno concluso il 139esimo corso per Allievi carabinieri in varie scuole dislocate in tutta la Penisola e sono stati destinati ai reparti del Comando Legione Lombardia.