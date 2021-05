Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese incidente via Aspromonte (Foto by Pier Mastantuono)

Si schianta contro la recinzione di un palazzo a Nova Milanese: positivo all’etilometro Un automobilista di 28 anni nel pomeriggio di venerdì 7 maggio si è andato a schiantare contro la recinzione di un palazzo di via Aspromonte, nella zona residenziale di Nova Milanese. È risultato positivo all’alcol test.

Probabilmente si era messo alla guida dopo una merenda pomeridiana a base di bevande alcoliche, il giovane automobilista di 28 anni che nel pomeriggio di venerdì 7 maggio si è andato a schiantare contro la recinzione di un palazzo di via Aspromonte, nella zona residenziale di Nova Milanese che confina con la vecchia Valassina. La collisione è stata devastante soprattutto per la cinta del condominio: il muretto è stato letteralmente distrutto dalla Opel Corsa e anche la cancellata perimetrale in metallo ha riportato gravi danni.

Il 28enne è uscito praticamente incolume dalla vettura e non ha avuto bisogno delle cure mediche del personale della Cri di Bresso sopraggiunta subito dopo sul posto. Del resto la via Aspromonte, strada a senso unico piena di curve non deve avere consentito al veicolo di prendere eccessiva velocità prima dello schianto finale. Agli agenti della pattuglia della Polizia locale, il giovane ha mostrato chiari segni di confusione mentale e alito vinoso. E i vigili si sono convinti ad effettuare il controllo alcolometrico, che ha dato esito positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA