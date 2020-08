Si ribalta in Valassina, carreggiata nord della Valassina provvisoriamente chiusa e traffico deviato E’ accaduto giovedì sera 13 agosto: il conducente dell’auto, un 25enne. è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale di Monza. Sul posto la polizia stradale che ha provvisoriamente deviato il traffico allo svincolo di Carate.

Traffico provvisoriamente bloccato giovedì sera 13 agosto sulla Statale 36 Valassina, in carreggiata nord, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 18.30 all’altezza di Giussano.

Un 25enne alla guida di un’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltato. Sul posto, oltre al personale paramedico con ambulanza e automedica, si sono portati anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Il conducente è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza. Per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo la circolazione è stata provvisoriamente deviata allo svincolo di Carate Brianza su strade alternative .

