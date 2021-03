Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Si fingevano corrieri per rubare in case di riposo: due arresti, uno in Brianza I carabinieri di Varese hanno arrestato due uomini con l’accusa di aver messo a segno vari furti in strutture per anziani e case parrocchiali. Uno è residente a Barlassina.

È residente a Barlassina uno dei due uomini arrestati dai carabinieri di Varese con l’accusa di aver messo a segno vari furti in strutture per anziani, case di riposo e case parrocchiali: i due si spacciavano per corrieri e poi rivendevano la merce rubata su Internet.

Si tratta due uomini di 49 e 34 anni, uno residente ad Arcisate, in provincia di Varese, e l’altro in Brianza.

