Si addormenta con la cena sul fuoco, soccorsi anche da Monza per spegnere l’incendio a Cologno Monzese È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco dal Comando di Monza in supporto ai colleghi di Milano sabato sera a Cologno Monzese per avere ragione di un vasto incendio in un appartamento: il padrone di casa si è addormentato con la cena sul fuoco.

È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco dal Comando di Monza in supporto ai colleghi di Milano sabato sera a Cologno Monzese per avere ragione di un vasto incendio che ha compromesso l’ultimo piano di una palazzina, interamente evacuata. È successo in via Calamandrei, non lontano dalla sede Mediaset e dalla tangenziale Est. L’allarme è scattato intorno alle 22 in una mansarda al terzo piano e per mettere in sicurezza l’area i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sprigionato dalla cucina dove il padrone di casa, 45 anni, stava cucinando prima di assopirsi sul divano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), l’ambulanza e i vigili del fuoco. Da Monza con autopompa, autobotte e Carro soccorso.

