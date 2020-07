Sguardi Resilienti, il nuovo blog di Aeris intervista il dottor Restifo sull’impatto del Covid-19 “Noi e il Covid-19” è il tema al centro dell’intervista in diretta del blog Sguardi Resilienti, nuovo progetto della coop Aeris. Giovedì 9 luglio alle 17, Daniele Biella intervista il medico ematologo Domenico Restifo (ospedale di Vimercate).

“Noi e il Covid-19”, il rapporto con la pandemia scoppiata a fine febbraio e su come ha cambiato lo sguardo sul futuro prossimo è al centro dell’appuntamento in diretta di “Sguardi Resilienti”, il nuovo blog crossmediale di Aeris Cooperativa Sociale. Giovedì 9 luglio 2020 alle 17 sulla pagina facebook ufficiale di Aeris, Daniele Biella (giornalista e coordinatore del blog) intervista il medico Domenico Restifo, ematologo dell’ospedale di Vimercate che nel periodo dell’emergenza è tornato in servizio per portare la sua esperienza. E durante i drammatici mesi del lockdown ha avuto un ruolo fondamentale anche a livello emotivo nel tenere i contatti fra le persone ricoverate nei reparti Covid e i loro parenti. Restifo, inoltre, svolge una preziosa attività divulgativa e di recente ha contribuito con un proprio testo al libro “Emozioni virali – Racconti dai medici nella pandemia” (Il Pensiero Scientifico Editore), nato da un gruppo di centomila medici d’Italia che, in questi mesi, si sono confrontati sulla malattia. Gli introiti del libro saranno devoluti alla famiglie del personale medico deceduto per Covid-19.

L’intervista è visibile in diretta anche a chi non ha un profilo facebook qui e poi sul blog .

Intervista blog Sguardi Resilienti 9 luglio

