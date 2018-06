Sgominata la banda dei ladri d’auto: indagini partite da cinque Alfa rubate ad Arcore GUARDA Il video di un colpo - Le indagini che hanno portato all’arresto di una banda di ladri e ricettatori di auto di lusso erano iniziate dal furto di cinque Alfa Romeo dal concessionario Penati di Arcore. Quaranta i colpi attribuiti: il capo ha 21 anni, il vice è minorenne.

Puntavano alle auto di lusso, meglio se Alfa Romeo e Land Rover, ma non esitavano certo a fare razzia di computer, telefonini e macchinette videopoker. Ogni colpo, peraltro, veniva attentamente pianificato dalla banda di ladri scoperta dai carabinieri di Monza. Si tratta dei mallviventi che, il 20 luglio di due anni fa, sono entrati in azione al ‘Penati Auto’ di Arcore: l’episodio che ha dato il via all’indagine coordinata dal sostituto procuratore brianzolo Stefania Di Tullio, a carico di 29 persone.

Nei loro confronti, il gip Silvia Pansini ha emesso un’ordinanza restrittiva in carcere, eseguita verso sette persone (sei delle quali già detenute in carcere), mentre molti altri componenti sono stati localizzati nel loro paese d’origine, ma sono ancora a piede libero. Sono tutti stranieri: uno della Repubblica Ceca, gli altri di etnia Rom. Il loro capo riconosciuto, ha solo 21 anni. Il vice è ancora minorenne. Prima di scappare in Romania, i loro rifugi erano i palazzoni della periferia di Milano.

Sono più di 40 gli episodi contestati, tra furti e ricettazione, nel periodo tra luglio 2016 e marzo 2017. A dare il via all’indagine, due anni fa, è stata una spaccata all’autoconcessionario Penati di Arcore. È stato grazie al ritrovamento della refurtiva, composta da cinque Alfa Romeo nuove di zecca, che i carabinieri sono riusciti a risalire pazientemente all’intera banda. I rilievi effettuati sulle vetture, infatti, hanno consentito di isolare varie impronte lasciate dai malviventi. Banditi che, all’epoca lavoravano senza sosta, non solo nel vimercatese e in tutta la provincia di Monza, ma anche in altre regioni d’Italia, come Piemonte e Veneto.

IL VIDEO DI UN COLPO



Gli stessi accusati di un tentato furto ai danni di una società di Vimercate, di un altro tentativo all’area di servizio Q8 di Verano Brianza. E del furto al bar Jolly di Macherio (via Regina Margherita) quando hanno rubato sei videolottery e una macchina cambiamoneta.

E ancora del colpo alla Esprinet di Vimercate (via Energy Park) durante il quale, dopo aver sfondato la porta a vetri, hanno caricato su una Range Rover ‘Freeelander’ rubata ben 92 personal computer portatili e un televisore Lcd. Contestata anche la ricettazione di un’altra Freelander, risultata rubata il 21 settembre 2016 al rivenditore auto Agrate Motori 2, di Agrate Brianza, oltre al furto di due automobili a un’autofficina e gommista a Vimercate,

L’elenco prosegue col furto di due furgoni in ditte a Bernareggio. Ancora automobili, stavolta Mercedes, rubate a Carnate nell’ottobre 2016, e altre ancora sottratte illecitamente dai locali di un’officina di Agrate Brianza quattro giorni dopo. Altri episodi, infine, contestati tra Muggiò, Monza e Nova Milanese.

