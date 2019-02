Sgomberato a Monza uno stabile occupato da quattro famiglie Sgombero martedì 26 febbraio a Monza, alle 7, di uno stabile di via Lombardia 221 occupato abusivamente da alcune famiglie di origine romena. In azione personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Monza che ha identificato e allontanato 12 persone di etnia rom, alcune minori.

