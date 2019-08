Sfalcio del verde su strade provinciali e Milano-Meda. A Villasanta recuperate 2 tonnellate di rifiuti Sono in corso i lavori di sfalco dell’erba e pulizia di alcune strade provinciali. In particolare gli operai sono sono concetrati sulla SP 45, la SP 60 e la Milano-Meda.

Si sono concluse nei giorni scorsi le prime attività di sfalcio del verde lungo le strade provinciali. In particolare sono stati eseguiti tagli presso lo vincolo della SP 45 Villasanta – Vimercate nella zona adiacente al Gigante di Villasanta e lungo le banchine della SP 60 Monzese dove sono stati rimossi circa 2.000 Kg di rifiuti ( compresi materassi e stampanti) grazie alla collaborazione con Cem Ambiente. Sono stati eseguiti anche interventi lungo la Milano – Meda, svincoli compresi. Le attività riprenderanno il 24 agosto con il decespugliamento e la pulizia del new jersey centrale della Milano-Meda: il cantiere sarà operativo nelle giornate di sabato e domenica fino al 1 settembre.

Dal 26 agosto sono programmate le attività di decespugliamento e pulizia del new jersey lungo la SP 60 Monzese con cantiere diurno per circa 5 giorni lavorativi: si prevedono chiusure a tratti della corsia di sorpasso. Tra la seconda e la terza settimana di agosto, in base all’altezza dell’erba, è previsto uno sfalcio delle rotatorie. Dal 26 agosto si riparte con il programma del secondo sfalcio dell’erba sull’intero reticolo stradale e sulle rotatorie. Le attività dureranno circa tre settimane in orari diurni. È previsto anche lo sfalcio dell’erba sulla Milano – Meda e relativi svincoli.

Tra la prima e la seconda settimana di ottobre, in base all’altezza dell’erba, sono previsti sfalci delle rotatorie. Dal 15 ottobre 2019 sono state già programmate le attività relative al terzo sfalcio dell’erba sull’intero reticolo stradale e contestualmente lo sfalcio delle rotatorie – compresa Milano – Meda e svincoli - per circa tre settimane.

