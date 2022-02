Seveso: niente gin perché è senza green pass, manda in frantumi la vetrina del bar Una ragazza di 18 anni è stata arrestata dai carabinieri: si sarebbe resa responsabile anche di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale.

La vetrina del bar distrutta e carabinieri e un operatore del 118 aggrediti. È scattato l’arresto per una 18enne che avrebbe sfogato la sua ira dopo essersi vista rifiutare una consumazione di un alcolico in un bar nei pressi della stazione ferroviaria cittadina in quanto sprovvista del green pass. È accaduto a Seveso. Secondo quanto riferito dall’Arma la ragazza, alla richiesta del barista di esibire il green pass dopo aver provato ad insistere per farsi servire avrebbe aggredito l’uomo verbalmente quindi e scagliato un portatovaglioli contro la vetrata del locale mandandola in pezzi e creando il panico tra i pendolari presenti nella zona.

Sul posto si è portata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia che ha dovuto chiedere supporto visto che la ragazza avrebbe affrontato i militari e il personale paramedico con sputi, calci e insulti (un infermiere sarebbe stato anche colpito al collo). Uno stato di agitazione che sarebbe proseguito anche sulla gazzella dell’Arma dove la 18enne avrebbe ingiuriato e colpito i militari e danneggiato l’auto di servizio.

Tratta in arresto violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è stata sottoposta a rito direttissimo. Il giudice ha convalidato il fermo e la 18enne è stata condotta presso un istituto penale minorile.

