Seveso, giovane influencer rapinato sul treno: un arresto Un arresto da parte dei carabinieri per una rapina su un treno della tratta Camnago-Seveso ai danni di un ragazzo di 19 anni, operaio e influencer. Il responsabile è stato riconosciuto dalla vittima anche per via delle scarpe rosse.

Un arresto da parte dei carabnieri per una rapina su un treno della tratta Camnago-Seveso. La brutta avventura a metà settimana ha coinvolto un ragazzo di 19 anni di Seveso, operaio e influencer con un discreto seguito su Tik Tok, rapinato del borsello che però conteneva all’interno solo il documento di identità: al ragazzo al momento di scendere dal treno era stato sbarrato il passaggio da due persone che prima lo hanno trattenuto per le braccia, poi gli hanno frugato le tasche. Infine sono scappate con la borsa scendendo alla stazione di Seveso.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare in breve tempo vicino alla stazione un uomo di 26 anni, tunisino residente a Lentate sul Seveso e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, riconosciuto dalla vittima anche per via delle scarpe rosse. Il bottino era invece scappato col complice, le indagini sono in corso. L’arrestato è stato trasferito nel casa circondariale di Monza.

