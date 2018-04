Seveso: ergastolo a uno dei killer dell’architetto Molteni La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Como che chiude il processo sul delitto del 2015. Carcere a vita per Vincenzo Scovazzo, 56 anni, di Seveso e per il commercialista Alberto Brivio, amante dell’ex moglie dell’architetto.

Ergastolo con isolamento diurno per i primi tre mesi: è la condanna comminata venerdì 20 aprile dalla Corte d’Assise d’Appello di Como a Alberto Brivio, seregnese di nascita, commercialista con studio a Mariano Comense, accusato di essere il mandante dell’omicidio dell’architetto Alfio Vittorio Molteni (per anni residente a Verano Brianza) ucciso a Carugo nell’ottobre del 2015.

Le foto degli arrestati diffuse dai carabinieri

Carcere a vita anche per Vincenzo Scovazzo, 56 anni, di Seveso, originario di Caltagirone, indicato da Luigi Rugolo, ex guardia giurata (anche lui di Seveso) - condannato a 19 anni per aver messo in contatto Brivio e l’ex moglie di Molteni Daniela Rho (già condannata a vent’anni) con gli esecutori materiali dell’omicidio -come uno dei componenti del commando che sparò contro l’architetto Molteni. Brivio e Scovazzo dovranno anche rimborsare ai tre figli di Alfio Molteni, al padre e al fratello una provvisionale di poco inferiore ai 600mila euro a titolo di risarcimento danni (la cui quantificazione sarà comunque stabilità in un processo civile).

Cinque anni la condanna per Giovanni Terenghi, 58 anni, investigatore privato di Molteno per concorso in stalking e calunnia in quanto ha cercato di far partire un’inchiesta per spaccio di droga nei confronti di Alfio Molteni.

Alfio Vittorio Molteni l’architetto ucciso a Carugo

La sentenza segue quella a carico di Daniela Rho, l’ex moglie della vittima e amante di Brivio colpevole pure lei di concorso in omicidio che ha scelto il rito abbreviato, 19 anni a Rugolo, 14 anni e otto mesi al cesanese Michele Crisopulli, uno dei partecipanti all’agguato, 14 anni e 8 mesi per Giuseppe De Martino, anche lui di Cesano, accusato di aver accompagnato i due killer sul luogo del delitto. Senza dimenticare i due ladri dell’auto (rubata a Bovisio Masciago) usata dai killer per raggiungere Carugo e l’uomo (Stefano Posca, di Cesano) che ha aiutato i killer a bruciare l’auto della vittima lungo la Milano-Meda, a Paderno Dugnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA