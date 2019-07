Seveso: dopo l’incendio due appartamenti inagibili fino a settembre Restano inagibili almeno fino a settembre gli appartamenti rimasti coinvolti nel rogo di martedì all’Altopiano di Seveso.

Restano inagibili almeno fino a settembre gli appartamenti rimasti coinvolti nel rogo di martedì all’Altopiano di Seveso, causato dal corto circuito di un’insegna. Secondo quando riportato dalla polizia locale subito dopo l’intervento dei vigili del fuoco lo stabile è stato messo in sicurezza: durante l’incendio parte dell’intonaco del soffitto è ceduto costringendo così gli addetti a dichiarare l’inagibilità degli appartamenti, di cui solo uno era abitato.

LEGGI Seveso, fiamme da un’insegna: danni ingenti, nessun ferito

Fortunatamente al momento del rogo nessuno era in casa. Non ci sono stati feriti i danni restano notevoli: se si percorre via Cacciatori delle Alpi non si può non notare la facciata completamente nera del supermercato. Prima di settembre però non si potrà accedervi: le finestre sono state chiuse prima dell’inizio dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA