Seveso, fiamme da un’insegna: danni ingenti, nessun ferito Un incendio divampato dall’insegna di un supermercato per un corto circuito ha provocato danni alle abitazioni soprastanti. È successo martedì all’Altopiano di Seveso, nessuno ferito.

Impressionante incendio nel mezzogiorno di martedì 23 luglio in via Cacciatori delle Alpi all’altopiano di Seveso. Dopo una prima ipotesi per cui le fiamme sarebbero divampate da un appartamento, è stato accertato che a innescare l’incendio è stato un corto circuito dell’insegna luminosa del supermercato Unes di via Cacciatori delle Alpi.

Il fuoco ha intaccato una facciata esterna del supermercato e gli appartamenti ai piani superiori. Non ci sono feriti, non ci sono intossicati, ma i danni sono ingenti.

In posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Desio, Seregno e Milano, i carabinieri della stazione di Seveso e gli agenti della polizia locale si sono occupati della viabilità: fino alle 14 la circolazione è rimasta interrotta.

Gravemente danneggiati i due appartamenti per i quali sono in corso le verifiche statiche e di agibilità da parte dei tecnici del Comune.

(* notizia e titolo aggiornati: modificata l’origine dell’incendio)



Seveso: incendio altopiano

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA