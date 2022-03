Seveso: danneggia le auto in sosta e punta la pompa di una bicicletta contro i carabinieri Un 37enne di origine marocchina è stato denunciato per resistenza, minaccia e danneggiamento. I fatti sono avvenuti in via Torrente: in stato di agitazione ha rotto specchietti e finestrini e danneggiato le carrozzerie.

Specchietti e vetri rotti, danni alla carrozzeria: sono i danni che un 37enne di origine marocchina, in verosimile stato di agitazione, avrebbe causato ad alcune auto in sosta, in via Torrente, a Seveso. L’episodio è accaduto giovedì 17 marzo in serata, attorno alle 22.30, quando è giunta una richiesta d’intervento al 112 da parte di un cittadino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno: gli era stata segnalata la presenza di uno sconosciuto che, con un paletto di ferro tra le mani, stava danneggiando alcune autovetture in sosta e arredi stradali. L’uomo, che nel frattempo si era allontanato è stato rintracciato nelle vicinanze e alla vista dei militari ha puntato loro contro la pompa di una bicicletta.

Chiamato il 118, il 37enne avrebbe rifiutato le cure dei sanitari e, ancora in stato di agitazione, avrebbe minacciato di morte i carabinieri. Successivamente, con l’ausilio dì un’altra pattuglia, l’uomo è stato calmato e accompagnarlo alla caserma dell’Arma di Seveso e denunciato per resistenza, minaccia e danneggiamento. In corso la ricezione delle denunce da parte dei cittadini per i danni subiti alle auto.

