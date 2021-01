In arrivo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nella chiesa di Cederna la Chiesa ortodossa rumena In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, giovedì 21 gennaio alle 20.30, nella chiesa di Cederna, ci sarà un incontro con la Chiesa ortodossa rumena di Monza.

Si svolgerà giovedì 21 gennaio, alle 20.30, nella parrocchia della Sacra Famiglia l’unico evento monzese della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La chiesa di Cederna ospiterà un incontro di preghiera con la Chiesa ortodossa rumena di Monza. Alla funzione ecumenica parteciperanno il vicario episcopale di zona, monsignor Luciano Angaroni, padre Pompiliu Nacu, referente della chiesa ortodossa e l’arciprete, monsignor Silvano Provasi.

Per partecipare in presenza all’incontro occorre prenotare obbligatoriamente il proprio posto tramite il sito della comunità pastorale San Francesco. Per chi vorrà comunque seguire l’incontro di preghiera restando comunque a casa ci sarà la possibilità di seguire on line la diretta sul canale YouTube della comunità pastorale o collegandosi al sito sanfrancescomonza.it. Altri incontri di preghiera ecumenici sono previsti anche il 20 gennaio, alle 20.15, nella chiesa dei missionari Saveriani di Desio e il 22 gennaio, alle 20.45, nella chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore.

