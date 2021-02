Settimana della carità dedicata al disagio giovanile e del mondo dell’educazione

Eventi online sul canale Youtube della Caritas Monza per la Settimana della carità dedicato al disagio giovanile e del mondo dell’educazione. Dal 22 al 27 febbraio, domenica 28 f in tutte le parrocchie del decanato raccolta fondi per l’emergenza profughi in Bosnia Erzegovina.