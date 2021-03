Serie B, LIVE di Monza-Reggiana alle 19: secondo tempo, sempre 1-0. Gara nervosa D’Errico in campo dal primo minuto, Scaglia preferito a Paletta. Tra i pali, Di Gregorio paga l’errore di Reggio Calabria. Primo tempo solo di marca monzese, con la Reggiana mai pericolosa dalle parti di Lamanna

19’st- Mota trova il corridoio per far correre Diaw, il 66 entra in area dalla destra e prova un traversone a metà tra il tiro e il cross che si perde oltre la traversa



17’st- La partita rischia di sfuggire di mano al direttore di gara. Ora fallo duro di Anastasio su Kargbo, nell’azione seguente Frattesi a terra dopo altro intervento al limite



16’st- In fase di impostazione, Pirola e Scaglia non danno l’incipit che invece Bellusci è in grado di garantire. Ora aperture fuori misura di Pirola, con Diaw che rincorre vanamente senza impedire che la palla si spenga a lato



14’st- Primo cambio per Brocchi: esce Carlos Augusto, che non si era ancora ripreso appieno dopo il duro impatto precedente. In campo Armando Anastasio, alla prima in campionato dopo il rientro dal Rijeka



11’st- Fase confusa di gioco, con i ripetuti contatti fisici che spezzettano le manovre e che stanno incattivendo la partita. Batti e ribatti al limite dell’area, poi Varone tenta il colpo di prima con il sinistro. Palla in curva



9’st- Stavolta l’arbitro sventola un giallo, indirizzato a Varone che colpisce al volto D’Errico



7’st- Ancora scontri al limite, con Diaw che recupera fallosamente su Yao e Carlos che taglia la strada inciampando su Kargbo



Davide Frattesi in azione contro la Reggiana

5’st- Ancora una gamba alta di Ajeti su Diaw. Anche nella partita di andata, il 93 reggiano aveva dispensato tutto fuorché complimenti



4’st- Monza momentaneamente in dieci, con Carlos ancora fuori dopo lo scontro ricevuto



2’st- Due violenti scontri in questi primi secondi. Ajeti senza tirare indietro la gamba su Mota, rovesciamento di fronte e il neo entrato Kargbo sbatte contro Carlos Augusto che resta a terra a lungo



1’st-Si riparte con una novità tra le file della Reggiana. Laribi esce, entra Kargbo



Pronti via e tre occasioni in serie per Mota Carvalho nei primi 11 minuti. Passa un minuto e il portoghese decide di trasformarsi in uomo assist, per l’azione che innesca e che Carlos Augusto, arrivano in velocità, trasforma in rete con un violento sinistro. Ci provano poi anche Armellino dalla distanza e Diaw di testa dalla bandierina, senza però trovare lo specchio.



45’pt- Velo di Frattesi, Diaw si abbassa, fa a sportellate e se la porta sul sinistro. Tiro da dimenticare. Finisce così il primo tempo, senza nemmeno un minuto di recupero



44’pt- Reggiana davvero mai pericolosa sino a questo momento, con Lamanna che non ha neanche potuto sfruttare l’occasione di mettersi in mostra, oggi che ritrova una maglia da titolare che gli mancava dallo scorso dicembre



41’pt- Diaw e Mota Carvalho si cambiano la metà d’attacco di competenza, con il portoghese ora sul centrodestra



39’pt- Ci prova ora Frattesi, che raccoglie a metà, finta di aspettare un compagno e poi accelera sul sinistro, tentando il colpo a giro che non centra lo specchio



37’pt- Dalla bandierina Scozzarella per Diaw, che colpisce di testa nonostante il disturbo di Yao. Palla alta ma buona occasione per l’ex Pordenone



36’ pt- Yao duro su Diaw al limite e Monza che riparte da una punizione a neanche dieci metri dal vertice destro dell’area. Scozzarella calcia in porta, Scaglia tenta la deviazione di testa e Venturi di pugno la manda di nuovo sul fondo



34’pt- Due angoli in sequenza per il Monza, dopo la deviazione aerea di Ajeti sul primo calcio di Scozzarella. Frattesi manca il tap in e la Reggiana libera



32’pt- Prolungato possesso palla monzese, con Pirola e Scaglia che si appoggiano molto sugli esterni. La Reggiana non esce dal guscio e quando tenta di forzare il pressing, Frattesi è bravo a creare la superiorità numerica.



28’pt- Gran destro di Armellino dai trenta metri: la palla si abbassa e si spegne a lato di non molto



27’pt- Il Monza costretto a indietreggiare fa anche male quando riparte in contropiede: Mota sulla sinistra vince il duello con Ajeti, serve in mezzo una palla alta su cui fa in tempo ad arrivare D’Errico. Il tiro, però, si spegne tra le gambe dei difensori reggiani



26’pt- Scambio al limite Mota-Frattesi, con quest’ultimo abbattuto da un deciso intervento della linea difensiva della Regia, senza che l’arbitro abbia ravvisato alcunché



23’pt- Del Pinto per Laribi, sin qui il migliore dei suoi, che palla al piede elimina la distanza tra i reparti e si incunea fin verso l’area di Lamanna, con il Monza costretto ad abbassarsi per liberare



21’pt- È ora la Reggiana che tenta di fare la partita, ma il possesso palla si limita troppo spesso a un pigro movimento in orizzontale. Quando invece gli emiliani verticalizzano, riescono a procurare qualche problema al Monza, con Ajeti e Ardemagni che si trovano forse a sorpresa la palla tra i piedi da buona posizione e non ne approfittano



18’pt- Carlos Augusto altissimo pre pressare sul portiere, Venturi calcia lungo e a metà recupera palla Mota: palla per Frattesi che tenta il tiro dalla lunghissima distanza, colpendo male. Ora anche Pirola molto alto nell’uscita area e fallo in favore della Reggiana



16’pt- Laribi allarga il gioco e tenta di far allargare la sua Reggiana, che di fatti prende campo. Scaglia molto alto in pressing e in questa fase Monza che non disdegna la ripartenza veloce



12'pt- GOL DEL MONZA! Mota Carvalho questa volta affonda dalla sinistra, entra in area, palla a Carlos Augusto che arriva a rimorchio e di sinistro scaglia in rete un gol liberatorio, dopo le ultime uscite non proprio convincenti



11’pt- E fanno tre: ancora Mota Carvalho di testa, questa volta disturbato da vicino da un difensore ospite. Palla che non scende, ma grande assist teso di D’Errico, dalla destra



9’pt- Ancora Mota Carvalho vicino al gol: palla sporca recuperata in mezzo all’area, girata di destro che si alza oltre la traversa da buona posizione



7’pt- Primi tentativi di affacciarsi nella metà campo monzese da parte della Reggiana, merito dell’allungo di Lunetta e del successivo tentativo di Ardemagni. Ma ora è Scozzarella, dalla destra, a calciare in mezzo una punizione che Mota gira di testa sul palo lontano. Palla fuori di neanche mezzo metro. Prima occasione Monza



5’pt- Pressione prolungata del Monza in questi primi minuti



3’pt- Donati-Diaw-Frattesi, con il centrocampista che sterza e mette in mezzo. Sul proseguimento dell’azione, Reggiana che si rifugia in corner



2’pt- Gioco subito interrotto per un infortunio accorso a Lunetta in un normale scontro di gioco con Frattesi



1’pt- Si parte. Monza che attacca a favore di vento, in direzione della Pieri. Un vantaggio non indifferente per i padroni di casa. Prima palla per la Reggiana



Un vento forte spazza il tappeto dello U-Power Stadium mentre le formazioni stanno facendo il loro ingresso in campo. Il Monza affronta il match sapendo della pesantissima vittoria del Lecce in casa del Venezia, nella sfida conclusasi poco fa.



Spazio alla meritocrazia. Brocchi rivolta la squadra, dopo la brutta figura di sabato. Fuori DI Gregorio, che paga l’errore sulla rete, out anche Paletta e Boateng, i peggiori tra le fila biancorosse. E cambia anche il modulo, con il ritorno al 4-3-1-2 abbandonato un girone fa e rispolverato proprio nella fase finale della sfida dello scorso weekend. In campo dal primo minuto D’Errico, dietro a Mota e Diaw, che trova così un modulo più congeniale alle sue caratteristiche. Dietro, coppia Scaglia-Pirola.



GUARDA I VIDEO DALLO U-POWER STADIUM

https://fb.watch/4gGkaP7gjO/

https://www.instagram.com/tv/CMfROD5qntB/?utm_source=ig_web_copy_link



Le formazioni.

Monza: Lamanna, Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto, Scozzarella, Armellino, Frattesi, D’Errico, Diaw, Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Sommariva, Anastasio, Boateng, Bettella, Barilà, Maric, Ricci, Colpani, Paletta, Sampirisi, D’Alessandro. All: Brocchi

Reggiana: Venturi, Yao, Ajti, Espeche, Kirwan, Varone, Pinto, Radrezza, Laribi, Lunetta, Ardemagni. A disposizione: Cerofilini, Zamparo, Mazzocchi, Costa, Pezzela, Kargbo, Siligardi, Cambiaghi. All: Alvini



Un girone dopo, il Monza ritrova quella Reggiana che a inizio dicembre fece scricchiolare come non mai il progetto biancorosso di Brocchi. Fischio d’inizio alle 19 allo U-Power stadium, per la 10 giornata del girone di ritorno di serie B.

RILEGGI IL LIVE DI REGGIANA-MONZA

https://www.ilcittadinomb.it/stories/TuttoMonza/serie-b-diretta-live-di-reggiana-monza_1379126_11/

Sono stati 35 i precedenti incontri in serie cadetta tra le due squadre, con leggero predominio emiliano con 13 vittorie a 11, tra cui proprio il 3-0 della gara di andata.

Oggi il Monza si presenta allo U-Power Stadium priva dello squalificato Bellusci, oltre che degli infortunati Barberis e Gytkjaer, a cui si è aggiunto anche Balotelli, per una piccola lesione al retto femorale. Assenze a cui Brocchi dovrà far fronte per evitare di rallentare ulteriormente il passo, a 10 partite dal termine della stagione. Anche nel rapporto con le emiliano-romagnole, il Monza ha un parziale di una sola vittoria nelle ultime 12 partite di B: quella contro il Ravenna, nel maggio 2001, terminata 3-2.

La storia di questa stagione dice anche che il Monza non ha mai perso due partite di fila. E dopo l’1-0 incassato sabato in Calabria, il Monza si affida anche a Davide Diaw, che nel dicembre scorso ha segnato (in maglia Pordenone) un gol ai reggiani. Diaw è ancora alla ricerca del primo gol a Monza e scende in campo questa sera con un digiuno che si protrae da nove partite.

A dirigere l’incontro sarà Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato da Luigi Lanotte di Barletta e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Quarto uomo Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Per Pezzuto, si chiude una parentesi aperta sette anni fa, nell’unico altro precedente contro il Monza: all’epoca, brianzoli sconfitti in casa 1-2 nella semifinale di ritorno dei playoff di Seconda divisione. Era il 2 giugno 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA